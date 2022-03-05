Білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна не зможе протистояти військам Росії та Білорусі

Білоруські дипломати підтримують Україну

Білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це виданню Nexta повідомили джерела в білоруському міністерстві внутрішніх справ.

Консул Генконсульства Республіки Білорусь у Мюнхені Наталія Хвостова вирішила скласти із себе повноваження на знак протесту проти російської агресії в Україні, що здійснюється при сприянні Лукашенка.

Зазначимо, диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що білоруська армія не брала участі у війні Росії в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Раніше в Пентагоні оприлюднили деякі розвіддані щодо ситуації в Україні. Там запевнили: немає даних, що Білорусь просто зараз готує свої збройні сили для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.

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