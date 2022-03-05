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    Події в Україні

    Білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ

    документ
    Білоруський диктатор&nbsp;Олександр Лукашенко&nbsp;вважає, що Україна не зможе протистояти військам Росії та Білорусі - Білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ
    Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна не зможе протистояти військам Росії та Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Білоруські дипломати підтримують Україну

    Білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це виданню Nexta повідомили джерела в білоруському міністерстві внутрішніх справ.

    Консул Генконсульства Республіки Білорусь у Мюнхені Наталія Хвостова вирішила скласти із себе повноваження на знак протесту проти російської агресії в Україні, що здійснюється при сприянні Лукашенка.

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    Зазначимо, диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що білоруська армія не брала участі у війні Росії в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

    Раніше в Пентагоні оприлюднили деякі розвіддані щодо ситуації в Україні. Там запевнили: немає даних, що Білорусь просто зараз готує свої збройні сили для вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко армія війна Путін кордон
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    Білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ