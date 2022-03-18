Дипломатам Росії та Білорусі заборонили вхід до Європарламенту

Російським та білоруським дипломатам заборонили вхід до будівель Європарламенту

Низка європейських країн висилає російських дипломатів

Російським та білоруським дипломатам заборонили вхід до будівель Європарламенту. Про це повідомила голова Парламенту Роберта Метсола.

«У Будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний лад», – зауважила вона.

Також Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило десять російських дипломатів персонами нон грата. МЗС Литви оголосило чотирьох співробітників російського посольства персонами нон грата.

Нагадаємо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: