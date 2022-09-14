Ліквідовано вісім одиниць авіації та 11 артисистем: втрати ворога за добу 

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямку

Генеральний штаб ЗСУ уранці 14 вересня оновив дані про загальні бойові втрати противника. Отож, з 24.02 по 14.09 вони орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 53650 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2180 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од,

артилерійських систем – 1290 (+11) од,

реактивних систем залпового вогню – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 167 (+2) од,

літаків – 246 (+2) од,

гелікоптерів – 215 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),

крилаті ракети ‒ 233 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 120 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.