Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ліквідовано вісім одиниць авіації та 11 артисистем: втрати ворога за добу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ліквідовано вісім одиниць авіації та 11 артисистем: втрати ворога за добу 
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході
фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямку 

Генеральний штаб ЗСУ уранці 14 вересня оновив дані про загальні бойові втрати противника. Отож, з 24.02 по 14.09 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ приблизно 53650 (+350) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 2180 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1290 (+11) од,
  • реактивних систем залпового вогню – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 167 (+2) од,
  • літаків – 246 (+2) од,  
  • гелікоптерів – 215 (+2) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 233 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 120 (+3).
Ліквідовано вісім одиниць авіації та 11 артисистем: втрати ворога за добу  фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.  

Нагадаємо, Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати контрнаступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом
Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками
Сьогодні, 07:32
Пушилін заявив про «польських найманців» у Святогірську
Пушилін пояснив, чому окупанти втратили контроль над Святогірськом
12 вересня, 23:53
Дані втрат ворога уточнюються через інтенсивність бойових дій
Втрати окупантів: Генштаб повідомив, які трофеї здобули ЗСУ
Вчора, 09:33

Події в Україні

Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту
Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту
The Washington Post: Як поразка на Харківщині вдарить по Путіну
The Washington Post: Як поразка на Харківщині вдарить по Путіну
СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»
СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»
Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки
Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 вересня
На Луганщині рашисти відключили інтернет і вивозять награбоване – Гайдай
На Луганщині рашисти відключили інтернет і вивозять награбоване – Гайдай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
83K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
72K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
59K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
22K
Участь Росії у сесії Генасамблеї ООН: США змилувалися над Лавровим
20K
Окупанти на Запоріжжі панікують: ЗСУ близько

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту