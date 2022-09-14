Кремль прагне використати поразку в Харкові для мобілізації – ISW

У Кремлі працюють над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку

Поразки Росії в Україні продовжуватимуть послаблювати важелі впливу РФ у колишньому Радянському Союзі

Кремль вперше відкрито визнав поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти державних ЗМІ активно обговорюють причини поразки Росії в Харківській області, помітна зміна їхньої попередньої моделі звітування про перебільшені чи сфабриковані успіхи Росії з обмеженою кількістю деталей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, у Кремлі зараз працюють над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників із оточення Путіна.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, прагне використати поразку в Харкові, щоб сприяти зусиллям із мобілізації. Зокрема, кілька депутатів російської Держдуми заявили про необхідність оголосити повну мобілізацію.

Але, зазначає ISW, ніщо не говорить про те, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію, і далеко не ясно, що він міг це зробити швидко.

ISW зазначає, що військові невдачі Росії в Україні, ймовірно, продовжуватимуть послаблювати важелі впливу РФ у колишньому Радянському Союзі. «Росія, схоже, не бажає дотримуватись порушеного перемир’я, досягнутого нею за посередництва між Вірменією та Азербайджаном, або дозволити Вірменії посилатися на положення Організації Договору про колективну безпеку, де домінує Росія, у своїй діяльності», - вважають аналітики.

Ключові висновки ISW за 13 вересня:

Кремль визнав свою поразку в Харківській області, це перша поразка, яку визнала Росія у цій війні. Кремль відводить провину від російського президента Володимира Путіна і покладає її на його військових радників.

Успішний український контрнаступ навколо Харківської області викликає паніку у російських військових, окупаційної влади та блогерів.

Українські війська, ймовірно, продовжували наземні атаки вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка на півночі Донецької області та, можливо, проводять обмежені наземні атаки через річку Оскіл у Харківській області.

Російські та українські джерела повідомили, що українські сили продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках триваючого південного контрнаступу.

Російські війська досягли поступових успіхів на південь від Бахмута та продовжили наземні атаки по всій Донецькій області.

13 вересня українські військові надали перші візуальні докази використання російськими військами безпілотника іранського виробництва в Україні.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що Збройні Сили України досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України.