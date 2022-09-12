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Пушилін пояснив, чому окупанти втратили контроль над Святогірськом

Альона Боженко
glavcom.ua
Пушилін пояснив, чому окупанти втратили контроль над Святогірськом
Пушилін заявив про «польських найманців» у Святогірську
фото ілюстративне

Наразі ситуація у Святогірську тяжка

Очільник так званої «ДНР» пояснив, чому окупанти втратили контроль на Святогірськом. Про це він повідомив у свому Telegram-каналі.

За його словами, сили «ДНР» втратили контроль над містом «через велику кількість польських найманців».

«На цей час у повній мірі не контролюємо даний населений пункт. Також помічені «польські найманці» по цьому напрямку, але наші підрозділи теж вживають певних заходів», – розповів Пушилін.

Він не розповів, що саме робить так звана армія «ДНР», але зауважив що ситуація у Святогірську тяжка.

Зауважимо, що Міноборони Росії оголосило про захоплення Святогірська 6 червня. Також там заявили про захоплення кількох сіл громади.

Нагадаємо, 4 серпня бійці Національної гвардії встановили український прапор у найвищій точці частково захопленого Святогірська Донецької області.

Зауважмо, що Збройні сили України відвоювали в окупантів вже тисячі квадратних кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів. 

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

Проте Генштаб попереджає, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.

До слова, триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Денис Пушилін армія «ДНР» окупанти

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