ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 

Військові кажуть: успіхи є, однак озвучувати їх поки рано

Окупанти запанікували після розгрому на Харківщині

Майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед, відтісняти окупантів. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Після себе окупанти залишають неприємні «сюрпризи». Території, які вони покинули, заміновані.

«Зараз ми не можемо озвучувати усі успіхи українських військових. Загарбники обмінюються між собою інформацією. Тож їхній бойовий дух сильно впав у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ на Харківщині», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що на Херсонщині ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео).

Також військові пояснили, яка задача тепер у росіян на південному фронті.

Крім того, стало відомо, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на півдні. Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.