Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками

В окупованій Горлівці проводиться масова примусова мобілізація

Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 вересня.

Військове керівництво РФ продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці. Для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців. Проте, жодні контракти із охочими не підписуються.

Також триває набір так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність.

Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві «військкомати» отримали завдання разом з «міліцією» до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.