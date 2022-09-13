Втрати окупантів: Генштаб повідомив, які трофеї здобули ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

На 202 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ЗСУ вже ліквідували 53330 окупантів та 2175 рашистських танків. Протягом останньої доби захисники знешкодили 350 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 53300 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2175 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,

артилерійських систем – 1279 (+10) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 165 (+3) од,

літаків – 244 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),

крилаті ракети ‒ 233 (+17),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, німецьке видання DW повідомляє, що внаслідок контратаки на Харківщині, ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії.

Триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.