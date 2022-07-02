Над Миколаєвом було збито одну з ворожих ракет

Під обстріли потрапили портова інфраструктура та приватні підприємства

1 липня вранці по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства, серед яких виробництво парфумів та вапна.

За інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, одну з ворожих ракет було збито.

Зранку 2 липня у Миколаєві чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Ситуація в Миколаївській області

Баштанський район

Зранку 1 липня були обстріли у Широківській громаді. Влучання по домогосподарству. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район

Вдень 1 липня зафіксовано обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Внаслідок чого, в селі Білозірка пошкоджено будинок, загинула одна людина.

1 липня внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження на площі 1 га.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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