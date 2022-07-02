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    Ракетний обстріл Миколаєва: з'явилося перше відео

    Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи - Ракетний обстріл Миколаєва: з'явилося перше відео
    Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи
    фото: кадр з відео

    Мешканці Миколаєва повідомляють, що по місту було запущено вісім ракет

    У Миколаєві вранці 2 липня пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    Мер Сенкевич підтвердив ранкові вибухи.

    Мешканці Миколаєва повідомляють, що по місту було запущено вісім ракет.

    Через годину в мережі з'явилося перше відео з місця влучання ракет. Після ракетних обстрілів окупантів піднялися клуби диму.

    Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

    Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

    До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    Теги: вибух росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Миколаєва: з'явилося перше відео