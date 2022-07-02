Рашисти вдарили по Миколаєву: у місті лунають потужні вибухи

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога

У Миколаєві вранці 2 липня пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

«Повітряна тривога», – написав Сєнкевич.

Через три хвилини він повідомив про потужні вибухи у місті.

«У місті лунають потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!», – закликав міський голова Миколаєва.

Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.