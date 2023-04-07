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«Побачив добре вбраних дітей»: Естонський політик взявся виправдовувати злочини РФ у Маріуполі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Побачив добре вбраних дітей»: Естонський політик взявся виправдовувати злочини РФ у Маріуполі
Естонський політик Андрес Райд виправдовує злочини Росії
фото: Scanpix

Посадовець проїхав кілька міст окупованої Донеччини, щоб перевірити правдивість історій про викрадення дітей Росією

Кандидат у депутати від «Консервативної народної партії Естонії» (EKRE) Андрес Райд з’їздив до тимчасово окупованого Маріуполя і розповів, що не побачив доказів викрадення Росією українських дітей. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на подкаст радіостанції Kuku.

Естонський політик заявив, що проїхав кількома містами окупованої Донеччини, зокрема відвідав Маріуполь, щоб перевірити правдивість історій про викрадення дітей.

«Перебуваючи на місці, стає цілком зрозуміло, що нам в основному розповідали зовсім інше. Справді, про одного було відомо, що він виїхав через Естонію кудись у Європу, а куди – невідомо, але в будь-якому випадку виїхав. І з дітьми так само», – сказав він.

За словами Райда, унаслідок війни українці виїжджають, зокрема, і до Росії, де в них є родичі, а в Донецькій області «завжди проживало переважно російськомовне населення».

«Навіщо комусь зі «звільнених українських територій» кудись їхати? Навпаки, ті, хто виїхав, можуть просто повернутись на «звільнену територію», – зазначив він.

Райд розказав, як в одній із маріупольських шкіл він нібито побачив добре вбраних дітей, які вчилися танцювати вальс для випускного.

Згодом заступник голови EKRE Генн Пилуаас заявив, що візит його однопартійця до Маріуполя для нього став несподіванкою. Він наголосив, що немає підстав сумніватися у воєнних злочинах Росії.

Нагадаємо, що суд Естонії заарештував трьох політиків, підозрюваних у створенні проросійських зв’язків проти Естонської Республіки. Одним із заарештованих є лідер естонського руху Koos («Разом») Айво Петерсон, який перед парламентськими виборами їздив до окупованих Донецька та Маріуполя.

Теги: Маріуполь викрадення діти росія Естонія

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