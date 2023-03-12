В Естонії заарештували трьох проросійських політиків

Затримані підозрююється у створенні ворожих зв’язків проти Естонії

Харʼюський повітовий суд Естонії ухвалив взяти під варту трьох політиків, підозрюваних у створенні проросійських зв’язків проти Естонської Республіки, терміном до двох місяців. Про це повідомляє естонське видання ERR.

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Одним із заарештованих є лідер естонського руху Koos/Разом Айво Петерсон, який перед парламентськими виборами їздив до окупованих Донецька та Маріуполя.

Cуд задовольнив клопотання державної прокуратури та визнав підозру у скоєнні злочину обґрунтованою. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, поки перебувають на волі. Також є ризик, що вони можуть продовжити скоєння злочинів.

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Наголошується, що постанова Харʼюського повітового суду не набула чинності і може бути оскаржена в Талліннському окружному суді.

10 березня естонська поліція, окрім Петерсона, затримала ще двох чоловіків – Дмитра Роотсі та Андрія Андронова. Їх підозрюють у «створенні мережі проти Естонської Республіки».

Зазначається, що Петерсон і Роотсі – громадяни Естонії, Андронов – громадянин Росії з постійним видом на проживання в Естонії.

Підозри всім трьом пред'явлені за статтею 235(1) Пенітенціарного кодексу, у якій йдеться про створення чи підтримання відносин із іноземною державою, іноземною організацією чи особою, яка діє за завданням іноземної держави, з метою скоєння злочину. За цією статтею можна отримати до шести років ув'язнення.

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Нагадаємо, що під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Він є першим естонцем, який поліг у боях за Україну.