В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя

Затриманий підозрюється у створенні ворожих зв’язків проти естонської держави

Правоохоронці Естонії затримали лідера руху Koos («Разом») Айво Петерсона, який підтримував РФ, а також відвідував тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь. Про це повідомляє ERR із посиланням на поліцію безпеки Естонії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Петерсон підозрюється у створенні ворожих зв’язків проти естонської держави. Разом із ним за цією ж підозрою затримано ще двох осіб – естонця та росіянина, який має посвідку на проживання в Естонії. Їхні імена наразі не розголошуються.

Правоохоронні органи зазначили, що це попередня підозра, яка може змінитись або уточнитися під час розслідування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Айво Петерсон – один із провідних членів руху Koos («Разом»), також відомого як «Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії», що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. Він кілька разів балотувався до міської ради Нарви – третього за величиною міста Естонії, практично повністю російськомовного, однак жодного разу не був обраний. На останні парламентські вибори у березні 2023 року його рух пішов спільно з «Об'єднаною лівою партією Естонії», але не набрав достатню кількість голосів.

Нагадаємо, що під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Він є першим естонцем, який поліг у боях за Україну.