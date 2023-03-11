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В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя
Проросійський політик Айво Петерсон
Фото: Delfi

Затриманий підозрюється у створенні ворожих зв’язків проти естонської держави

Правоохоронці Естонії затримали лідера руху Koos («Разом») Айво Петерсона, який підтримував РФ, а також відвідував тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь. Про це повідомляє ERR із посиланням на поліцію безпеки Естонії.

Петерсон підозрюється у створенні ворожих зв’язків проти естонської держави. Разом із ним за цією ж підозрою затримано ще двох осіб – естонця та росіянина, який має посвідку на проживання в Естонії. Їхні імена наразі не розголошуються. 

Правоохоронні органи зазначили, що це попередня підозра, яка може змінитись або уточнитися під час розслідування.

Айво Петерсон – один із провідних членів руху Koos («Разом»), також відомого як «Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії», що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. Він кілька разів балотувався до міської ради Нарви – третього за величиною міста Естонії, практично повністю російськомовного, однак жодного разу не був обраний.

На останні парламентські вибори у березні 2023 року його рух пішов спільно з «Об'єднаною лівою партією Естонії», але не набрав достатню кількість голосів.

Нагадаємо, що під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Він є першим естонцем, який поліг у боях за Україну.

Теги: Маріуполь політика Естонія кримінал

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