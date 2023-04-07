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Білий дім вказав, за яким принципом можливі переговори з РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім вказав, за яким принципом можливі переговори з РФ
Представник Білого дому відреагував на публікації з сигналами про те, що Україна за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму
фото: Reuters

Кірбі: «Не може бути переговорів про Україну без України»

Лише Україна може ухвалити рішення про мирні переговори з Росією, і саме президент Володимир Зеленський має визначати готовність до таких перемовин. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Тільки президент Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, у якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України», – наголосив Кірбі.

Так представник Білого дому відреагував на публікації з сигналами про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.

Нагадаємо, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо українські військові досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова, сказав заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга. Згодом він уточнив, що переговори щодо Криму – це лише ймовірна опція, але мета залишається єдина – повернення Криму.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. 

Крім того, глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявили, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією.

Читайте також: Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
Теги: Володимир Зеленський Україна переговори США росія

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