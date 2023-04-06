Вибухи в Мелітополі й Курську та відмова Китаю від «безмежної дружби» з Росією: головне за ніч

Засмучений Путін шукає способи, як зобразити Росію шанованою державою після різкої заяви Пекіна

Цієї ночі потужна «бавовна» пролунала в тимчасово окупованому Мелітополі та російському Курську. Тим часом Китай відхрестився від «безмежної дружби» з РФ, через що диктатор Володимир Путін узявся за показові заходи, щоб зобразити Росію шанованою світовою державою. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі впевнений, що зараз не час вести предметну розмову про заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу. Водночас РФ заявила про падіння українського літака і затримання пілота під Брянськом. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 6 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в окупованому Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно одразу декілька гучних вибухів. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Нічне жахіття для окупантів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?» – написав мер.

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«Бавовна» в Курську

У середу, 5 квітня, у російському місті Курськ неподалік від проспекту Дериглазова прогримів вибух. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Про причини та наслідки наразі не повідомлялося. Реакції влади поки що немає.

Відмова Китаю від «безмежної дружби» з Росією

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун назвав спільну заяву Москви та Пекіна про «безмежну дружбу» лише риторичним прийомом.

Після цього Путін провів онлайн-зустріч із врученням грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, щоб зобразити Росію як шановану світову державу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Заява РФ про падіння українського літака під Брянськом

Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який нібито зазнав аварії в Брянській області РФ.

РФ стверджує, що пілот летів у бік нафтопроводу «Дружба».

Сам чоловік під час допиту сказав, що не літав від початку повномасштабної війни, а його завданням під час цього польоту було фотографувати вказані об’єкти. Він заявив, що не знав, що опинився на території РФ, оскільки його планшет вийшов із ладу.

Заявка України в НАТО «не на часі»?

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі впевнений, що зараз не час вести предметну розмову про заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу. Натомість першочерговим він вважає самозахист Києва від російської агресії.