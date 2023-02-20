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Росія визнала загибель строковиків біля кордону з Україною

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росія визнала загибель строковиків біля кордону з Україною
Офіційний Кремль заперечує участь строковиків у війні проти України
фото ілюстративне з відкритих джерел

Шестеро солдатів загинули у Курській області

У селі Горналь Курської області під час вибуху у бліндажі загинули шість солдатів строкової служби. Як повідомили ЗМІ країни-терористки, вибух стався, коли солдати-строковики розпалювали піч. Один із них хлюпнув у вогонь займисту рідину, після чого пролунав вибух і почалася пожежа.

За повідомленням ЗМІ, після пожежі вижили двоє військовослужбовців, тіла решти поки не знайдені. На місці події працюють співробітники спецслужб.

Як відомо, влада РФ публічно переконує своїх громадян у тому, що строковики нібито не беруть участі у війні проти України.

До слова, як повідомив Генштаб України, за добу 19 лютого ЗСУ збили літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе. У той же час авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари – по важливих об’єктах противника.

Тим часом британська розвідка вказала напрямки, де армія РФ зазнала найбільших втрат – вони залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі. При цьому російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Зокрема, елітні 1155-а та 40-та бригади морської піхоти РФ зазнали великих втрат у Вугледарі і, швидше за все, неефективні в бою. За даними британської розвідки, у міру наближення річниці вторгнення російські сили, ймовірно, зазнають зростання політичного тиску.

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Теги: росія війна тероризм пропаганда

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