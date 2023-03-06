У Курській області строковик стріляв у товаришів по службі: є загиблі

Один з солдатів загинув

У Курській області Росії строковик розстріляв двох товаришів по службі, які не відповіли на запитання «Хто йде?». Один із них у результаті загинув. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що нерозуміння між солдатами виникло у військовій частині в Суджанському районі біля кордону з Україною в ніч проти 6 березня.

Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув «Стій, хто йде?». Однак йому ніхто не відповів – і тоді Магомед відкрив вогонь на поразку з автомата Калашнікова. Тільки після цього вартовий виявив, що розстріляв своїх же товаришів по службі. Один із них, 19-річний Тамир, помер на місці, а другий, 22-річний Владислав, отримав поранення – його невдовзі екстрено доправили до лікарні.

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При цьому всі троє строковиків служать в армії вже вісім місяців. Чому двоє з них не відгукнулися на крик вартового, поки що незрозуміло.

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.