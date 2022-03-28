Чорнобаївка 12:0. Українські військові вчергове розбили окупантів

ЗСУ 12-й раз знищили ворога у Чорнобаївці

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів

Українські захисники 12 раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович у Телеграмі.

«Ну і, нарешті, приємний, хоч і закономірний сюрприз – Чорнобаївка 12, сталася і продовжує ставатися прямо зараз», – написав він.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.