Окупанти знищили будинок відомого українського співака: повертатися немає куди

Валерій Харчишин каже, що у цьому будинку виросли троє його синів

Будинок відомого українського музиканта, лідера гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина зруйнували військові РФ. Будівля спалахнула внаслідок обстрілів росіян. Про це Валерій Харчишин повідомив у Facebook.

За словами музиканта, цей будинок під Гостомелем – частина його життя. В ньому виросли та жили троє його синів. Він будував його за всі гроші, шо заробляв.

Він зауважив, що боровся за нього, коли у нього відбирали землю, та із будівельниками шахраями.

«Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю», – наголосив Харчишин.

Нагадаємо, на Київщині російські фашисти обстріляли будинок відомого телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка.

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