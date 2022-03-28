  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Окупанти знищили будинок відомого українського співака: повертатися немає куди

    Росіяни знищили будинок Валерія Харчишина під Гостомелем - Окупанти знищили будинок відомого українського співака: повертатися немає куди
    Росіяни знищили будинок Валерія Харчишина під Гостомелем
    фото: Валерій Харчишин, Facebook

    Валерій Харчишин каже, що у цьому будинку виросли троє його синів

    Будинок відомого українського музиканта, лідера гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина зруйнували військові РФ. Будівля спалахнула внаслідок обстрілів росіян. Про це Валерій Харчишин повідомив у Facebook.

    За словами музиканта, цей будинок під Гостомелем – частина його життя. В ньому виросли та жили троє його синів. Він будував його за всі гроші, шо заробляв.

    Він зауважив, що боровся за нього, коли у нього відбирали землю, та із будівельниками шахраями.

    «Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю», – наголосив Харчишин.

    Нагадаємо, на Київщині російські фашисти обстріляли будинок відомого телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка.

    Читайте також: Відомий продюсер матюками відреагував на можливі концерти Ані Лорак в Україні
    Теги: росія окупанти війна гроші військові Україна будинок майно окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знищили будинок відомого українського співака: повертатися немає куди