На Одещині українські військові збили російську ракету

Обстріл стався ввечері у неділю, 27 березня

Українська система протиповітряної оборони збила над Одеською областю ворожу ракету. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив спікер обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

«Мінус ворожа ракета над Одеською областю. Ворогу – пекло!» – йдеться у публікації.

Також спікер ОВА подякував повітряному командуванню «Південь» за знищення ракети рашистів.

Інших подробиць Братчук наразі не озвучив.

Нагадаємо, ввечері у Луцьку прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу.

«Щодо вибухів, що пролунали у Луцьку. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!» – заявив він.