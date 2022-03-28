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    На Одещині українські військові збили російську ракету

    Українські військові збили ракету окупантів на Одещині - На Одещині українські військові збили російську ракету
    Українські військові збили ракету окупантів на Одещині
    фото з відкритих джерел

    Обстріл стався ввечері у неділю, 27 березня

    Українська система протиповітряної оборони збила над Одеською областю ворожу ракету. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив спікер обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Мінус ворожа ракета над Одеською областю. Ворогу – пекло!» – йдеться у публікації.

    Також спікер ОВА подякував повітряному командуванню «Південь» за знищення ракети рашистів.

    Інших подробиць Братчук наразі не озвучив.

    Нагадаємо, ввечері у Луцьку прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

    За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу.

    «Щодо вибухів, що пролунали у Луцьку. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!» – заявив він.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Одещина військові Україна ракета окупація #stoprussia
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    На Одещині українські військові збили російську ракету