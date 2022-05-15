Подоляк назвав умову, за якої Україна переможе війну цього року

Україна не зможе завершити війну проти Росії в травні, але може вже у 2022 році. За умови, що західні партнери введуть нафтове ембарго і поставлять танки, літаки і артилерію. Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки й артилерія. Покінчимо з цим разом», – зазначив він.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії витіснення окупаційних військ у їхнє положення до 24 лютого, а також повернення тимчасово окупованого півострова Крим.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, російський наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка. Експерти прогнозують, що ці втрати, швидше за все, будуть посилюватися втратою критичних факторів, таких як мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.