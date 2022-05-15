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    Події в Україні

    Подоляк назвав умову, за якої Україна переможе війну цього року

    Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць - Подоляк назвав умову, за якої Україна переможе війну цього року
    Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць
    фото з відкритих джерел

    В Офісі президента вважають, що Україна зможе перемогти Росію цього року, якщо західні партнери введуть нафтове ембарго і поставлять танки, літаки і артилерію

    Україна не зможе завершити війну проти Росії в травні, але може вже у 2022 році. За умови, що західні партнери введуть нафтове ембарго і поставлять танки, літаки і артилерію. Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    «Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки й артилерія. Покінчимо з цим разом», – зазначив він.

    Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії витіснення окупаційних військ у їхнє положення до 24 лютого, а також повернення тимчасово окупованого півострова Крим.

    Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, російський наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка. Експерти прогнозують, що ці втрати, швидше за все, будуть посилюватися втратою критичних факторів, таких як мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.

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    Теги: розвідка Крим росія окупанти війна ембарго Володимир Зеленський Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк назвав умову, за якої Україна переможе війну цього року