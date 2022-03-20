Ви – очі та вуха нашої держави: Зеленський зустрівся з розвідниками (фото)

Президент подякував працівникам української розвідки за їхню надзвичайно важливу роботу у воєнний період

Президент України Володимир Зеленський 20 березня зустрівся зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Фото зустрічі опублікував голова держави на своїй сторонці у Telegram.

«Працівники ГУР Міноборони – очі та вуха нашої держави. Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Дякую вам!», – підписав публікацію український президент.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що якщо переговори з Путіним проваляться, це означатиме третю світову війну. Про це Зеленський сказав у коментарі телеканалу CNN.

Зеленський зазначив, що готовий до переговорів з Путіним.