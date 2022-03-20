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    Події в Україні

    Ви – очі та вуха нашої держави: Зеленський зустрівся з розвідниками (фото)

    Президент відзначив подвиг українських розвідників - Ви – очі та вуха нашої держави: Зеленський зустрівся з розвідниками (фото)
    Президент відзначив подвиг українських розвідників
    фото: t.me/V_Zelenskiy_

    Президент подякував працівникам української розвідки за їхню надзвичайно важливу роботу у воєнний період

    Президент України Володимир Зеленський 20 березня зустрівся зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Фото зустрічі опублікував голова держави на своїй сторонці у Telegram.

    «Працівники ГУР Міноборони – очі та вуха нашої держави. Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Дякую вам!», – підписав публікацію український президент.

    До слова, Володимир Зеленський заявив, що якщо переговори з Путіним проваляться, це означатиме третю світову війну. Про це Зеленський сказав у коментарі телеканалу CNN.

    Зеленський зазначив, що готовий до переговорів з Путіним.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Ви – очі та вуха нашої держави: Зеленський зустрівся з розвідниками (фото)