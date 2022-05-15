Росія не зможе наступати протягом 30 днів, – розвідка Британії

Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого

Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць

Російський наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

Незважаючи на невеликі початкові успіхи, Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць, а рівень виснаження сил зберігається незмінно високим.

«Зараз Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого», – йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії прогнозує, що ці втрати, швидше за все, будуть посилюватися втратою критичних факторів, таких як мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.

Обладнання для переправ не вистачало окупантам з самого початку війни, уповільнюючи та обмежуючи наступальний маневр.

Росіяни також відчувають потребу у більшій кількості безпілотників, адже їхні вразливі для української ППО.

«За нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів», – прогнозує британська розвідка.

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.