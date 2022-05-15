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    Росія не зможе наступати протягом 30 днів, – розвідка Британії

    Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого - Росія не зможе наступати протягом 30 днів, – розвідка Британії
    Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого
    фото з відкритих джерел

    Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць

    Російський наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

    Незважаючи на невеликі початкові успіхи, Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць, а рівень виснаження сил зберігається незмінно високим.

    «Зараз Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого», – йдеться у повідомленні.

    Розвідка Британії прогнозує, що ці втрати, швидше за все, будуть посилюватися втратою критичних факторів, таких як мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.

    Обладнання для переправ не вистачало окупантам з самого початку війни, уповільнюючи та обмежуючи наступальний маневр.

    Росіяни також відчувають потребу у більшій кількості безпілотників, адже їхні вразливі для української ППО.

    «За нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів», – прогнозує британська розвідка.

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Росія не зможе наступати протягом 30 днів, – розвідка Британії