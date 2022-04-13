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    Окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським

    В Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським
    В Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    «ДНРівці», котрі зайшли у село, що біля Херсона, вели себе, як гопники

    Олешківський міський голова Херсонської області Євген Рищук звернув увагу на відсутність системного підходу росіян при спробах формувати нову вертикаль влади в окупованих українських містах.Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?

    Він зазначив, що за півтора місяця війни бачив кілька ротацій окупантів. Спочатку місто Олешки, яке з 24 лютого 2022 року «під росіянами», взяли росгвардійці. Далі зайшли «ДНРівці», котрі вели себе, як гопники: влаштовували погроми і грабували мирних людей. Зараз містом заправляє нове угрупування, яке заїхало близько тижня тому.

    «На початку окупації ворог виставив мені дві умови: знімай прапори України і зачисти білборди, де згадується президент Володимир Зеленський та його партія «Слуга народу». Таких білбордів уже не було, а щодо прапорів, то ми категорично не погодилися. Досі у місті на адмінбудівлях висять українські стяги», – наголосив Євген Рищук.

    Крім цього, мер Олешок впевнений: мешканці його громади бачать, в яких умовах опинилося населення «Л/ДНР» протягом останніх восьми років. І вони точно не хочуть собі такого. Разом тим, більшість людей в Україні відчули зміни у кращий бік, що відбулися в останні роки. Зокрема, у громаді Херсонщини цього року планували збудувати 45-квартирний будинок за державною програмою. Востаннє у місті житло вводили в експлуатацію аж 1993 року. Також з державного бюджету громаді виділили 152 млн грн на реконструкцію школи та дитячого садочку.

    Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським