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    Зеленський розповів, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

    Зеленський: &laquo;Наша задача номер один &ndash; це відправити і дотиснути війська РФ на ті території, де вони були до 24 лютого&raquo;&nbsp; - Зеленський розповів, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії
    Зеленський: «Наша задача номер один – це відправити і дотиснути війська РФ на ті території, де вони були до 24 лютого» 
    фото: Сайт президента України

    Глава держави висловив впевненість, Україні вдасться витиснути Росію і все закінчиться перемовинами

    Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії витіснення окупаційних військ у їх положення до 24 лютого, а також повернення тимчасово окупованого півострову Крим. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістом The Wall Street Journal.

    «Відновити територіальну цілісність. Наша задача номер один – це відправити і дотиснути війська РФ на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасового окупованому півострові Крим буде складно і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією», – зазначив Зеленський.

    Глава держави висловив впевненість, Україні вдасться витиснути Росію і все закінчиться перемовинами, однак коли це відбудеться поки не відомо.

    «Тому, я вважаю, що нам треба витримати, витиснути завдяки тій чи іншій зброї, підтримці санкційній, витиснути Росію максимально з нашої території. У будь-якому випадку все одно закінчиться тим чи іншим форматом перемовин. Скільки це буде йти я не можу сказати, тут у мене гарантій немає», – резюмував Зеленський.

    За його словами, українські військові тримають свої позиції. «Десь ми на якихось територіях стоїмо заблоковані російськими війковими і технікою. Там ми чекаємо відповідну техніку, щоб вона з'явилась з нашого боку, щоб ми могли тиснути і працювати вперед. А на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому ні кроку назад», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються через активність бойових дій.

    Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії