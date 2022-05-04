Зеленський розповів, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

Зеленський: «Наша задача номер один – це відправити і дотиснути війська РФ на ті території, де вони були до 24 лютого»

Глава держави висловив впевненість, Україні вдасться витиснути Росію і все закінчиться перемовинами

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії витіснення окупаційних військ у їх положення до 24 лютого, а також повернення тимчасово окупованого півострову Крим. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістом The Wall Street Journal.

«Відновити територіальну цілісність. Наша задача номер один – це відправити і дотиснути війська РФ на ті території, де вони були до 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасового окупованому півострові Крим буде складно і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією», – зазначив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, Україні вдасться витиснути Росію і все закінчиться перемовинами, однак коли це відбудеться поки не відомо.

«Тому, я вважаю, що нам треба витримати, витиснути завдяки тій чи іншій зброї, підтримці санкційній, витиснути Росію максимально з нашої території. У будь-якому випадку все одно закінчиться тим чи іншим форматом перемовин. Скільки це буде йти я не можу сказати, тут у мене гарантій немає», – резюмував Зеленський.

За його словами, українські військові тримають свої позиції. «Десь ми на якихось територіях стоїмо заблоковані російськими війковими і технікою. Там ми чекаємо відповідну техніку, щоб вона з'явилась з нашого боку, щоб ми могли тиснути і працювати вперед. А на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому ні кроку назад», – сказав глава держави.

Нагадаємо, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються через активність бойових дій.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.