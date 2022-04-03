Зеленський про деокупацію Криму: можливо, через десять років

Під час переговорів української та російської делегації піднімається питання Криму

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, переконаний Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії. Але питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом після припинення вогню. Про це він сказав інтерв'ю для Fox News.

«Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що влада готова говорити про кримське питання.

«Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так: припинення війни, а потім дипломатичні кроки», - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Як відомо, питання статусу Криму, яке довгий час вважалося темою табу для російської сторони, тепер обговорюється на перемовинах української та російської делегацій.

Член делегації України на переговорах з Росією Рустем Умєров заявив, що ні про які 15 років не йдеться в обговоренні питання Криму не йдеться.