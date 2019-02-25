Погода на понеділок: хмарно та дощ зі снігом на сході України



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Опади сьогодні прогнозуються лише у східних областях України

У Києві сьогодні без опадів, денна температура повітря +4...+6

У понеділок, 25 лютого, на сході країни очікуються опади у вигляді дощу і снігу, в інших регіонах - мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході без опадів, денна температура повітря +5...+7 градусів. На сході опади у вигляді дощу і снігу, вдень стовпчики термометра покажуть +1...+3, а вночі температура опуститься до -8.

У центральному регіоні температура повітря вдень +3...+5. На півдні вдень повітря прогріється до +6 градусів.

У північних областях трохи холодніше, тут температура повітря вдень +3...+5.

У Києві сьогодні також без опадів, денна температура повітря +4...+6.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, повітря прогріється до +11.