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    Події в Україні

    Погода на понеділок: хмарно та дощ зі снігом на сході України

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    Опади сьогодні прогнозуються лише у східних областях України - Погода на понеділок: хмарно та дощ зі снігом на сході України
    Опади сьогодні прогнозуються лише у східних областях України

    У Києві сьогодні без опадів, денна температура повітря +4...+6

    У понеділок, 25 лютого, на сході країни очікуються опади у вигляді дощу і снігу, в інших регіонах - мінлива хмарність.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході без опадів, денна температура повітря +5...+7 градусів. На сході опади у вигляді дощу і снігу, вдень стовпчики термометра покажуть +1...+3, а вночі температура опуститься до -8.

    У центральному регіоні температура повітря вдень +3...+5. На півдні вдень повітря прогріється до +6 градусів.

    У північних областях трохи холодніше, тут температура повітря вдень +3...+5.

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    У Києві сьогодні також без опадів, денна температура повітря +4...+6.

    Раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, повітря прогріється до +11.

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