Вибух у французькому Бордо: рятувальники виявили тіло жінки

6 лютого у французькому місті Бордо прогримів вибух у житловому будинку

Жінка значилася серед зниклих безвісти після вибуху

У результаті вибуху в житловому будинку у французькому Бордо загинула жінка, рятувальники виявили її тіло.

Про це повідомив телеканал BFMTV із посиланням на владу міста.

Відзначається, що раніше француженка значилася серед зниклих безвісти після надзвичайної події.

Інша людина, яка також вважалася зниклою безвісти, вижила – чоловіка з-під завалів дістали рятувальники.

Нагадаємо, напередодні вранці в Бордо прогримів вибух у житловому будинку. Причиною надзвичайної події, ймовірно, став витік газу. Поранення отримали три людини, ще двоє людей вважалися зниклими безвісти

До слова, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель.

Також повідомлялося, що 5 лютого у баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей.