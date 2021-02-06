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    Події в Україні

    Похолодання та місцями сніг: прогноз погоди в Україні на суботу

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    <p>У південній частині України та на Прикарпатті у суботу сніжитиме</p> - Похолодання та місцями сніг: прогноз погоди в Україні на суботу

    У південній частині України та на Прикарпатті у суботу сніжитиме

    Фото: Главком

    У Києві сьогодні на дорогах ожеледиця, температура вдень 4-6° морозу

    У суботу, 6 лютого, у частині України очікується дощ та сніг, температура вночі 14-16°, вдень 1-7° морозу.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «6 лютого хмарно з проясненнями. У південній частині та на Прикарпатті сніг, в Карпатах місцями значний сніг, на Закарпатті, вдень подекуди на Одещині та в Криму дощ; на решті території без опадів», – йдеться у прогнозі.

    На дорогах країни місцями ожеледиця, втер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, в північних та центральних областях місцями 14-16° морозу, в Карпатах, на Прикарпатті та півдні країни 2-7° морозу; вдень 1-7° морозу, у північно-східних областях до 9° морозу; протягом доби на Закарпатті та півдні Одещини, вдень і в Криму 0-5° тепла.

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    У Києві сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-10°, вдень 4-6° морозу.

    Як повідомлялося, у Києві очікується значний сніг, тому 8-9 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежений.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад дощ
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