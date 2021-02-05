На вихідні Одесу засипле снігом
На автошляхах області видимість під час опадів — 500-1000 метрів, ожеледиця
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Одесі і області.
Згідно з повідомленням регіонального управління ДСНС, протягом доби 6 лютого в Одесі очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-
Вітер північно-східний, 7-
На автошляхах області видимість під час опадів — 500-
Нагадаємо, у народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.