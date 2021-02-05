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    На вихідні Одесу засипле снігом

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    В день &mdash; 0-5 &deg; тепла, на півночі 4-6 &deg; морозу - На вихідні Одесу засипле снігом
    В день — 0-5 ° тепла, на півночі 4-6 ° морозу
    фото: з відкритих джерел

    На автошляхах області видимість під час опадів — 500-1000 метрів, ожеледиця

    Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Одесі і області.

    Згідно з повідомленням регіонального управління ДСНС, протягом доби 6 лютого в Одесі очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від одного градуса морозу до одного градуса тепла, вдень — 0-2 ° тепла. В Одеській області — мінлива хмарність, опади, вночі та вранці місцями значні — на півночі у вигляді снігу, на півдні дощ зі снігом. Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

    Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду, температура вночі від градуса морозу до чотирьох тепла, на півночі — 4-9 ° морозу. В день —0-5 ° тепла, на півночі 4-6 ° морозу.

    На автошляхах області видимість під час опадів — 500-1000 метрів, ожеледиця.

    Нагадаємо, у народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

    Теги: прогноз погоди Одеса снігопад
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