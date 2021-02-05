На Київ суне потужний снігопад

Сильний сніг і хуртовини очікуються в Києві з 8 лютого

У столиці оголошено перший рівень небезпеки

У понеділок, 8 лютого, в Києві очікується значний сніг, хуртовини, снігові замети: синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця на дорогах (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

Департамент муніципальної безпеки закликає дотримуватись основних рекомендацій під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Нагадаємо, у Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.