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    На Київ суне потужний снігопад

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    Сильний сніг і хуртовини очікуються в Києві з 8 лютого - На Київ суне потужний снігопад
    Сильний сніг і хуртовини очікуються в Києві з 8 лютого
    Фото з відкритих джерел

    У столиці оголошено перший рівень небезпеки

    У понеділок, 8 лютого, в Києві очікується значний сніг, хуртовини, снігові замети: синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця на дорогах (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

    Департамент муніципальної безпеки закликає дотримуватись основних рекомендацій під час значного зниження температури повітря:

    • одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
    • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
    • взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
    • не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.
    • заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
    • рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
    • підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
    • категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;
    • не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
    • у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

    Нагадаємо, у Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. 

    Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр снігопад негода
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