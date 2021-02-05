Морози до -20°. Синоптики попередили про погіршення погоди

У суботу на Закарпатті та півдні Одещини дощі

У суботу, 6 лютого, у південній частині, на Прикарпатті та Вінниччині випаде сніг. У Карпатах місцями йтиме значний сніг, на решті території без опадів. Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру.

Температура вночі складе 6-13° морозу, у північних та центральних областях місцями до 16° морозу; вдень 1-8° морозу. На Закарпатті та півдні Одещини дощі, а температура протягом доби 0-5° тепла.

Синоптики попередили, що 7-8 лютого відбудеться погіршення погодних умов: випаде сніг на Прикарпатті, у північних та центральних областях буде значний сніг, пориви вітру складатимуть 15-20 м/с.

Також очікуються хуртовини, вдень у південних областях сніг із переходом у дощ, ожеледь. Температура вночі 13-20° морозу, вдень 7-14° морозу, у південній частині та на Прикарпатті вночі 3-10° морозу, вдень від -4° до +2°. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю 5 лютого синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

Майже дві сотні населених пунктів у центральній і західній частині України залишилися без світла через штормовий вітер, який обірвав лінії електропередач. На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.