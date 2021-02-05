До 20 сантиметрів снігу та хуртовини: Київ обмежить в'їзд вантажівок

За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця

Про точний час початку дії обмеження буде повідомлено окремо

У Києві очікується значний сніг, тому 8-9 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежений.

Про це повідомляє департамент муніципальної безпеки КМДА.

«За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця. Також очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу. У зв’язку з цим, на період ускладнення погодних умов, діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва», – йдеться у повідомленні.

Про точний час початку дії обмеження буде повідомлено окремо.

Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки, зазначили в КМДА.

Водіїв великогабаритного транспорту просять заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

Також міська влада закликає водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовувати.

Як повідомлялося, на Київ суне потужний снігопад.

Нагадаємо, у Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.