  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До 20 сантиметрів снігу та хуртовини: Київ обмежить в'їзд вантажівок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця</p> - До 20 сантиметрів снігу та хуртовини: Київ обмежить в'їзд вантажівок

    За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця

    Про точний час початку дії обмеження буде повідомлено окремо

    У Києві очікується значний сніг, тому 8-9 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежений.

    Про це повідомляє департамент муніципальної безпеки КМДА.

    «За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця. Також очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу. У зв’язку з цим, на період ускладнення погодних умов, діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва», – йдеться у повідомленні.

    Про точний час початку дії обмеження буде повідомлено окремо.

    Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки, зазначили в КМДА.

    Водіїв великогабаритного транспорту просять заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

    Також міська влада закликає водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовувати.

    Як повідомлялося, на Київ суне потужний снігопад.

    Нагадаємо, у Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. 

    Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги вантажівки дорожній рух КМДА снігопад влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies