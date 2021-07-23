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    Події в Україні

    Показали документи з окупованого Криму. Російські моряки отримали заборону на в'їзд в Україну

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    Моряки прибули до українського пункту пропуску &laquo;Морський порт Південний&raquo; на судні під прапором Ліберії - Показали документи з окупованого Криму. Російські моряки отримали заборону на в'їзд в Україну

    Моряки прибули до українського пункту пропуску «Морський порт Південний» на судні під прапором Ліберії

    Фото: DPS Ukraine / Facebook

    12 росіян надали прикордонникам документи, які видані на території окупованого Криму і є незаконними

    Україна заборонила в'їзд на три роки для 12 російських моряків. Вони намагалися надати українським прикордонникам документи, видані в окупованому Криму. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    Зазначається, що моряки прибули до українського пункту пропуску «Морський порт Південний» на судні під прапором Ліберії.

    «12 членів суднокоманди, всі – громадяни РФ, надали прикордонникам документи, видані на території окупованого Криму. Росіянам заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки», – йдеться в повідомленні.

    Фото: DPS Ukraine / Facebook
    Фото: DPS Ukraine / Facebook

    Відповідно до ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

    Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

    До слова, Україна депортувала в Росію «кримінального авторитета» зі списку РНБО.

    Теги: прикордонники Крим Росія Держприкордонслужба паспорт документи корабель Україна порт
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    Показали документи з окупованого Криму. Російські моряки отримали заборону на в'їзд в Україну