Показали документи з окупованого Криму. Російські моряки отримали заборону на в'їзд в Україну

Моряки прибули до українського пункту пропуску «Морський порт Південний» на судні під прапором Ліберії

12 росіян надали прикордонникам документи, які видані на території окупованого Криму і є незаконними

Україна заборонила в'їзд на три роки для 12 російських моряків. Вони намагалися надати українським прикордонникам документи, видані в окупованому Криму. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що моряки прибули до українського пункту пропуску «Морський порт Південний» на судні під прапором Ліберії.

«12 членів суднокоманди, всі – громадяни РФ, надали прикордонникам документи, видані на території окупованого Криму. Росіянам заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки», – йдеться в повідомленні.

Фото: DPS Ukraine / Facebook

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

До слова, Україна депортувала в Росію «кримінального авторитета» зі списку РНБО.