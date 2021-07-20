Напад на прикордонників: суд обрав запобіжний захід двом працівникам СБУ

Завтра слідчий суддя буде розглядати клопотання про відсторонення обох СБУшників від займаних посад

Суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на прикордонників у Сумській області. Обох співробітників СБУ відправили під домашній арешт. Про це повідомляє Sumy Today.

Під домашнім арештом співробітники СБУ перебуватимуть щонайменше до 16 вересня 2021 року. На підозрюваних було накладено низку зобов'язань, зокрема:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

носити електронний засіб контролю;

утримуватися від спілкування з підозрюваним, потерпілими, а також зі свідком у справі;

здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Крім того, сьогодні суд має розглянути клопотання щодо ще одного співробітника СБУ, який також брав участь в інциденті.

Завтра слідчий суддя буде розглядати клопотання про відсторонення обох СБУшників від займаних посад.

Нагадаємо, у неділю, 18 липня, у Сумській області стався напад на прикордонників. Попередньо, троє співробітників СБУ побили прикордонників та забрали їх табельну зброю, після чого втекли.

Напередодні стало відомо, що двох співробітників Служби безпеки, яких вважають причетними до нападу на прикордонників у Сумській області, затримали. Їм підготували підозри за двома статтями. Третій учасник нападу проходить як свідок.

Слідчі встановили, що у ніч із 17 на 18 липня молодший сержант і солдат строкової служби чергували на автівці неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 під’їхала автівка з трьома людьми. Двоє з них вийшли та підійшли до прикордонників.

За даними слідства, люди, які під'їхали, спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. Вони кулаками побили прикордонників та забрали у них два автомати АКС-74 і чотири магазини по 30 набоїв. Потім нападники поїхали геть.







