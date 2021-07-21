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    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)

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    Правоохоронці виявили у наркокур&rsquo;єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг - У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)

    Правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг

    Фото: Держприкордонслужба

    Канал постачання наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання

    Служба безпеки України викрила наркотрафік через Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зловмисники завозили кокаїн в Україну з однієї з країн Латинської Америки. Для цього вони вибудували розгалужену мережу наркокур’єрів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За попередніми даними, канал постачання наркотиків організували учасники міжнародного злочинного угруповання.

    Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну. Один із них приховав «товар» в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг.

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    Фото: Київська митниця
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)
    Фото: СБУ, Київська митниця, Держприкордонслужба

    У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру.

    Тривають слідчі дії для встановлення причетності до правопорушення інших осіб.

    Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за координації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із Державною прикордонною службою України, Київською митницею та за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

    Теги: митниця СБУ Київ кримінал Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль наркотики
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    У «Борисполі» правоохоронці викрили наркокур’єрів із кокаїном у шлунку (фото)