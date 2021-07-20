Цього тижня скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні – джерела

Про плани Офісу президента «легалізувати» Миколу Чауса і передати його справу в СБУ повідомили джерела «Главкому»

За таємним сценарієм, представники СБУ мають «знайти» Чауса на кордоні «під час незаконного перетину»

Цього тижня українські силовики спробують легалізувати опального суддю Миколу Чауса. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

За інформацією нашого джерела, відповідне завдання президент Володимир Зеленський поставив у п'ятницю минулого тижня під час спеціальної наради з силовиками.

«У жорсткій формі всім силовим відомствам було сказано, що Чауса треба легалізувати у проміжку 19-25 липня», – повідомило джерело.

Відповідальною особою призначено керівника СБУ Івана Баканова. За таємним сценарієм, представники СБУ мають «знайти» Чауса на кордоні «під час незаконного перетину».

За даними джерела, розглядають кордон із Молдовою, Придністров'ям і Росією. Остання вважається пріоритетом. У спеціальній операції, крім СБУ, можуть брати участь представники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони і прикордонники.

Про плани Офісу президента «легалізувати» Чауса і передати його справу в СБУ повідомив також журналіст Юрій Бутусов.

«За даними наших джерел, Чаус перебуває під контролем ГУР Міноборони. Всією цією операцією керує, звичайно, Офіс президента. Щоб використовувати Чауса під своїм контролем, влада планує забрати справу судді з-під слідства НАБУ і передати його в підконтрольне Зеленському СБУ», – пише Бутусов.

«Не виключено, що відбудеться затримання Чауса поблизу кордону України з матеріалами, які дадуть формальні підстави прокуратурі забрати справу з-під слідства НАБУ і передати слідству СБУ як нібито підозрюваного в шпигунстві, порушенні державного кордону, діяльність якого повинна розслідувати контррозвідка», – повідомляє журналіст.

Бутусов також припускає, що замість реальної кримінальної справи Зеленський і Єрмак спробують використати пред'явлення Чауса для створення інформаційного шуму в річницю провалу спецоперації із захоплення терористів-«вагнерівців».

«Щоб просто забити інформаційне поле іншими приводами. Однак, пред'явлення Чауса не зможуть змусити НАБУ тихо передати все своє розслідування в СБУ. Виникне гучний скандал, великий політичний резонанс через спроби врятувати хабарника від відповідальності», – резюмує Юрій Бутусов.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду прокоментувала викрадення судді Чауса у Молдові.

Також у Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною у справі викрадення Чауса.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь працівники державної охорони Молдови.

Детальніше читайте у матеріалі: «Зеленський хоче цим скористатися». Голова тимчасової комісії по викраденню судді Чауса у Молдові коментує підсумки розслідування