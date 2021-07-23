Україна депортувала в РФ «кримінального авторитета» зі списку РНБО

45-річний раніше неодноразово судимий громадянин Росії був «смотрящим» у Полтавській області

З України депортували ще одного «кримінального авторитета», який фігурує в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Як повідомляє МВС, «авторитет» був «смотрящим» у Полтавській області.

Зазначається, що 45-річний раніше неодноразово судимий громадянин Росії був так званим смотрящим за одним з міст Полтавської області. Він увійшов до списку санкцій РНБО, який був сформований в цьому травні.

«На виконання рішення РНБО та з метою запобігання поширенню 45-річним «кримінальним авторитетом» злочинного впливу, вчора, 22 липня, співробітники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка в країну його походження. Крім того, йому заборонено в'їжджати на територію України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні СБУ затримала росіянина зі списку РНБО.

Наприкінці червня Нацполіція депортувала «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО.

Нагадаємо, деякі «злодії у законі» поскаржились на санкції. РНБО перевірить список.

Раніше повідомлялося, що РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі.

Як відомо, Україна масово висилає «злодіїв у законі». Так, 20 травня поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

Згодом поліція вилучила у найвпливовіших «злодіїв у законі» понад $3,2 млн, машини та зброю.