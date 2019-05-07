Поліція нагадала про заборонену символіку в Україні



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8 та 9 травня в Україні відзначатиметься День пам’яті та примирення

Поліція нагадує, що використання забороненої символіки, такої як символіка комуністичної партії, георгіївська стрічка, серп і молот тощо, карається законом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Правоохоронці звертаються до громадян із проханням дотримуватися норм чинного законодавства України, у т.ч. й тих, що стосуються використання комуністичної та націонал-соціалістичної символіки», - йдеться у повідомленні.

Так, 8 та 9 травня в Україні відзначатиметься День пам’яті та примирення, а також 74-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У поліції закликали громадян бути толерантними один до одного, не порушувати публічного порядку та законодавства України.

Так, українським законодавством заборонено:

- герби та прапори СРСР, УРСР, інших країн з комуністичним режимом, які існували у минулому;

- серп і молот, а так само серп і молот у співвідношенні із п'ятикутною зіркою;

- гімн СРСР, а так само гімни радянських республік;

- символіка комуністичної партії;

- комуністичні гасла та цитати радянських керівників;

- пам'ятники та зображення партійних та радянських керівників - починаючи від секретаря райкому;

- георгіївська стрічка - символ антиукраїнської діяльності;

- символ фашизму, заборонена атрибутика, символіка, друковані чи аудіовізуальні матеріали про нацизм;

- зображення лідерів фашистського руху тощо.

У поліції нагадали, що статтею 39 Конституції України громадянам гарантується право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

При цьому ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заборонено виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі, у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів.

«За вищевказані правопорушення статтею 436-1 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої», - додали у поліції.

Зазначається, що якщо ж ці дії були вчинені представником влади або повторно, або організованою групою, або з використанням ЗМІ, то вони караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.

Окрім того, заборонено публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення. Так, відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії тягнуть за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.