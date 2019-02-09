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    Події в Україні

    Польські прикордонники торік на кордоні з Україною затримали 268 нелегалів

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    Кордон Польщі з Білоруссю в 2018 році нелегально перетнули три особи, а з Росією &ndash; 14 осіб - Польські прикордонники торік на кордоні з Україною затримали 268 нелегалів
    Кордон Польщі з Білоруссю в 2018 році нелегально перетнули три особи, а з Росією – 14 осіб

    Нелегально перетинають кордон Укрїни з Польщею здебільшого громадяни з третіх країн

    У 2018 році польські прикордонники затримали на, так званому, «зеленому» кордоні з Україною поза легальними пунктами пропуску 268 нелегальних мігрантів, більшість з яких є громадянами з третіх країн. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

    «У 2018 році, так званий, «зелений» кордон з України до Польщі нелегально перетнуло 268 осіб, зокрема, 67 громадян України, 47 громадян Туреччини, 35 громадян В’єтнаму», - інформують польські прикордонники.

    Крім того, кордон Польщі з Білоруссю в 2018 році нелегально перетнули три особи, а з Росією – 14 осіб.

    Як повідомлялося, в 2017 році на «зеленому» кордоні з Україною польські прикордонники затримали понад 160 громадян третіх країн, на кордоні з Білоруссю — 21 особу, з Росією - 4.

    Джерело: Укрінформ

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