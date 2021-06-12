Помаранчевий рівень небезпеки. Українців попередили про грози, град та шквали

Негода вируватиме у регіонах 12 ти 13 червня

В Україні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

«13 червня у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Раніше повідомлялося, що у суботу, 12 червня, в Україні буде мінливо хмарна погода з грозовими дощами. Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні вночі буде без опадів, проте вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 21-26°.

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