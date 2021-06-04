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    Директор Гідрометцентру розповів, яким цьогоріч буде літо

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    Микола Кульбіда прогнозує спеку - Директор Гідрометцентру розповів, яким цьогоріч буде літо
    Микола Кульбіда прогнозує спеку
    Фото: УНІАН

    За твердженням синоптиків, уже в липні-серпні температура повітря може сягати +40 градусів

    Поки Україну накрило похолодання з дощами, метеорологи заявляють про надмірно високі температури попереду. За твердженням синоптиків, уже в липні-серпні температура повітря може сягати до 40 градусів тепла.

    «В окремі дні температура може сягати 40 градусів, при чому це можуть бути різні регіони: південь, схід і навіть захід. Ймовірність приблизно однакова. Ми повинні говорити про те, що іншого літа в Україні вже не буде найближчими десятиліттями. Воно може бути тільки спекотним. А, наприклад, певні винятки, які ми маємо в травні та на початку червня (холодні температури) – можуть бути. Але, зазвичай, винятки завжди підтверджують загальне правило», – повідомив «Апострофу» директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда.

    За його словами, середня температура літнього періоду в Україні зросла від 1,5 до 2 і навіть більше градусів, це особливо стосується липня і серпня.

    «Зростання температури триває. Наприклад, нинішній рік, минулий і позаминулий входять до п'ятірки рекордних років на земній кулі з точки зору зростання температурного режиму. Тому інших варіантів, крім як говорити про те, що у нас буде влітку, особливо в липні і серпні, дуже багато днів з температурою 30-35 градусів, немає», – зазначив Кульбіда.

    Нагадаємо, що весна в Києві виявилась холоднішою за кліматичну норму. Середня температура повітря в Києві за весняний сезон склала +8,4 градусів, що на 1 градус нижче середньобагаторічних значень.

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    Теги: повітря весна літо
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    Директор Гідрометцентру розповів, яким цьогоріч буде літо