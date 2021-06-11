Негода в Україні, смерть військового та зустріч Байдена-Зеленського. Головні новини 11 червня

Дороги Донеччини після рясних дощів перетворилися на річки

«Главком» підготував вісім найголовніших новин за 11 червня

У п’ятницю, 11 червня, сталося кілька важливих новини: Україна оговтується від проливних дощів, на Донбасі загинув український військовослужбовець, фіскали проводять масштабні обшуки у «Нафтогазі», а уряд вирішив скоротити кількість чиновників.

«Главком» підготував вісім найголовніших новин за 11 червня.

Зустріч Байдена та Зеленського

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена планується на кінець липня. Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи .

«Це буде офіційне повноцінний візит в рамках якого в рамках якого буде тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, але і ряд інших заходів», –додав він.

Очільник МЗС додав, що українська делегація буде велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

Нищівні зливи, затоплені будинки, град: в Україні вирує негода (відео)

Протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки й дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Детальніше про наслідки негоди у різних областях України читайте у матеріалі «Главкома».

На Донеччині загинув український військовий

У п’ятницю, 11 червня, у районі Водяного Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Боєць отримав несумісні з життям осколкові поранення.

Окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики двічі відкрили вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого», – йдеться у повідомленні штабу.

Україна завершила розслідування держзради Аксьонова, Константинова та Поклонської

Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо окупації Криму та державної зради вісьмох колишніх високопосадовців автономної республіки, які посприяли анексії та брали у ній участь.

Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту, а після цього їх скерують до суду. перелік зрадників читайте тут.

В ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян

В Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.

«Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування», – йдеться в повідомленні.

Фіскали проводять масштабні обшуки у «Нафтогазі»

Державна фіскальна служба прийшла з обшуками у приміщення НАК «Нафтогаз». Обшуки проводяться у справі про ухилення посадовців компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд гривень.

У ДФС повідомили, що починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК «Нафтогаз України» не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ «Газпром» (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

Реформа держуправління. Уряд скоротить кількість чиновників

Кабмін скоротить чисельність штату держслужбовців центральних органів влади та їх територіальних підрозділів на 10%.

Крім того, за словами прем'єра, готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

Україна третя в Європі за кількістю смертей від Covid-19

За добу 9 червня у світі зафіксували 434 852 інфікування Covid-19. Україна з 1 785 випадками розташувалася на 36 місці у світі – між Афганістаном (1 824) та Гватемалою (1 785). Серед європейських країн Україна сьома.

За добу 11 400 людей у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі.

Тим часом, європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге заявив, що загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих.