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    Тепло до +26, але місцями грози: прогноз погоди в Україні на суботу

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    У Києві 12 червня&nbsp;буде сухо, температура вдень близько 25&deg; - Тепло до +26, але місцями грози: прогноз погоди в Україні на суботу

    У Києві 12 червня буде сухо, температура вдень близько 25°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Дощі поволі відступають, але не з усіх областей України

    У суботу, 12 червня, в Україні буде мінливо хмарна погода з грозовими дощами. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні вночі буде без опадів, проте вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 21-26°.

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    У Києві 12 червня буде сухо, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр солодощі вітер дощ
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    Тепло до +26, але місцями грози: прогноз погоди в Україні на суботу