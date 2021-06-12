Тепло до +26, але місцями грози: прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві 12 червня буде сухо, температура вдень близько 25°

Дощі поволі відступають, але не з усіх областей України

У суботу, 12 червня, в Україні буде мінливо хмарна погода з грозовими дощами. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні вночі буде без опадів, проте вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві 12 червня буде сухо, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.