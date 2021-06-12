«Його роботи були цілою подією». Помер відомий львівський кіномитець

Орест Бачмага народився і проживав у Винниках, значну частину свого життя працював фотографом та художником експозицій у Львівській картинній галереї

У травні цього року Орест Бачмага потрапив у ДТП і з того часу перебував у комі

У одній із лікарень Львова помер відомий кіноаматор, митець та винахідник Орест Бачмага. Про це повідомляє сайт «Фотографії старого Львова», посилаючись на дружину митця. Його роботи були цілою подією у житті львівського кінематографа.

Орест Бачмага помер у ніч проти неділі, 12 червня. У травні цього року він потрапив у ДТП і з того часу перебував у комі. Родина, друзі та всі, хто знав митця, збирали кошти на лікування.

Орест Бачмага знімав свої фільми у 1970-80-х роках на піку популярності кіноаматорства. Торік Міський медіаархів Центру міської історії оцифрував 10 фільмів кіноаматора. Відтоті їх показували у Львові та на міжнародних подіях (Ars Electronica та DocuDays).

Орест Бачмага народився і проживав у Винниках, значну частину свого життя працював фотографом та художником експозицій у Львівській картинній галереї. Захопившись зйомкою фільмів, він сам розробив 8мм кінокамеру, однак не завершив її через зміну формату кіноплівки на Super8. Також він змайстрував кілька модифікацій кінопроекторів з усіма деталями та інкорпорованим аудіо-блоком.

Фільм «Мої вихідні» – це автопортрет відзнятий у 1987 році на 8-мм кінокамеру – подивіться і послухайте світ очима і вухами Ореста Бачмаги. Фільм «Пепе» – це наївна комедія з кінця 1970-х, до зйомок якої було залучено місцевих хлопців із Винник. Оригінальний фільм був німий, але у 2020 році музику до нього написали Регіна Железнякова (Regina Collage) та Павло Олефіренко (Pilikayu).

Також у четвер, 10 червня, після тривалої виснажливої хвороби помер відомий український письменник Сергій Цушко – поет, прозаїк, перекладач, літературний редактор. Автор багатьох поетичних і прозових книжок, а також книжок для дітей. Перекладав білоруських, литовських, вірменських та польських поетів. Член Національної спілки письменників України.

У травні помер лауреат Шевченківської премії, літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Нагадаємо, після тяжкої хвороби пішов із життя народний артист України Валерій Шептекіта, який започаткував шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила засади Молодого театру.

А 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.

Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк.

Читайте також інтерв'ю: