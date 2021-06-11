Погода на вихідні: де очікувати дощів з грозами

Опади очікуються по всій країні, водночас температура вдень місцями підніметься до +25

В Україні на вихідних очікуються дощі і грози в усіх областях і висока температура повітря. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

У суботу, 12 червня, в Україні очікуються дощі у всіх областях і регіонах. Також прогнозують грозу. У західних областях температура повітря становитиме +22...+25 вдень, а вночі +11...+15. У північних регіонах України вдень +22...+24, а вночі +12...+14. У центрі температура повітря вдень становитиме +22...+25, вночі +12...+14. На сході вдень буде +22...+25, вночі +13...+15.

У неділю, 13 червня, дощитиме і триватимуть грози. На захід прийде незначне похолодання, температура повітря вдень становитиме +16...+22, вночі +10...+15. У північних областях вдень буде +19...+24, вночі +12...+14. У центральних регіонах очікується +17...+25 вдень, вночі +12...+16. На півдні України передають +21...+25 вдень, вночі +13...+17.