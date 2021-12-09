Померла легендарна дикторка Українського радіо

Відійшла у засвіти Світлана Горлова

Легендарна дикторка «Українського радіо», заслужена артистка України Світлана Горлова, голос якої понад 50 років лунав в ефірі, померла на 86-му році життя. Вона першою читала радіодиктант національної єдності, головні випуски новин і радіожурнал «Слово». Про це написали у Facebook її колеги Наталія Маєвська та Галина Бабій.

«Прощавайте, Світлано Іванівно!.. Дякую за ціннісні орієнтири у професії. Світлана Горлова, дикторка Українського радіо, голос якої понад 50 років лунав в ефірі, завершила свій земний шлях. Світла пам'ять», – написала Галина Бабій.

«На 86-му році пішла з життя знана дикторка Українського радіо, Заслужена артистка України Світлана Горлова. Професіонал найвищої проби. І не тільки. Ще чудова людина- розумна, весела, приязна, відкрита, щира та добра...Світла їй пам'ять...», – зазначила Наталя Маєвська.

У коментарях під дописами люди висловлюють співчуття родині і пишуть про те, що «це важка втрата для української культури» і що «це була чудова людина і творець».

Світлана Горлова народилася на Київщині, у селі Гореничі. Освіту здобувала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.Карпенка-Карого.

Дикторка провела за мікрофоном майже 60 років, була визнана заслуженою артисткою УРСР у 1990 році. У 2001 році отримала Премію імені Івана Огієнка та Премію імені Івана Франка Національної спілки журналістів України.

З 1960 року Світлана Горлова працювала дикторкою на «Українському радіо», з 2000 року очолила відділ ведучих і була бригадиркою дикторської групи.

Була ведучою передачі «Музика без слів», радіожурналів «Пам’ятники України», «Слово».

У 2014 році вона разом з Олександром Авраменком озвучила Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Нагадаємо, раніше у харківській підземці помер диктор – «голос метро».

