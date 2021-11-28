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    У харківській підземці помер диктор – «голос метро»

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    До 2016 року всі назви станцій у Харкові звучали голосом Вірченка - У харківській підземці помер диктор – «голос метро»
    До 2016 року всі назви станцій у Харкові звучали голосом Вірченка
    Фото з відкритих джерел

    Відомий диктор радіо і телебачення Юрій Вірченко відійшов у засвіти

    Юрій Вірченко, диктор вищої категорії Харківського обласного радіо і телебачення, помер сьогодні, 28 листопада, вдень на харківській станції метро «Київська». Про це повідомляє новинний портал «Місто X».

    Попередньо, причиною смерті 71-річного чоловіка став серцевий напад. Співробітники метрополітену викликали швидку допомогу, але лікарі тільки констатували смерть.

    Варто зазначити, що з дня відкриття метрополітену в Харкові і аж до 2016 року всі назви станцій звучали голосом Вірченка.

    У листопаді 2020 року в День радіо і телебачення, була організована зустріч колишніх представників професії, на яку також покликали Юрія Вірченка. Він згадав, як вперше почув свій голос по радіо і тоді йому він не сподобався.

    «Цього хлопця я б на роботу не взяв. Так мені не сподобався мій голос», – розповів Юрій.

    Він зрозумів, що своїм голосом необхідно займатися. Кожен день по 20-30 хвилин Юрій сідав за фортепіано і починав розробляти голос, читаючи гекзаметри (будь-які вірші, що складаються з шести стоп).

    Вірченко також зазначив, що почав працювати на радіо з 1971 року. У підсумку він пропрацював там 38 років, з них 28 – диктором. Це було його першим і останнім місцем роботи.

    Він також провів сотні телевізійних програм.

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    Теги: Харків телебачення метро радіо смерть напад місто
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    У харківській підземці помер диктор – «голос метро»