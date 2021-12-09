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    Цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи «1+1»

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    Новою бенефіціарною власницею компанії стала керівниця платформи Viasat Світлана Міщенко - Цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи «1+1»
    Новою бенефіціарною власницею компанії стала керівниця платформи Viasat Світлана Міщенко
    фото: legalhub.online

    Рішення ухвалила Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

    Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення переоформила ліцензію компанії ТОВ «Дідживан». Новою бенефіціарною власницею компанії стала керівниця платформи Viasat Світлана Міщенко, повідомляє Детектор Медіа.

    Внаслідок переоформлення ліцензії змінився логотип компанії з «Аргумент ТВ» на «УНІАН ТБ». Варто зазначити, що український підрозділ Viasat пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

    Раніше цифрова ліцензія, про яку йдеться, належала компанії «Телеодин» – юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia. В 2021 року компанія «Телеодин» створила дочірню компанію «Дідживан» і перевела на неї цифрову ліцензію.

    Нагадаємо, у 2019 році Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення дозволила телеканалу групи «1+1 медіа» УНІАН (ТОВ «УНІАН ТБ») мовити в загальнонаціональній цифровій ефірній мережі компанії «Зеонбуд». Нацрада задовольнила заявку каналу про переоформлення його ліцензії та зміну мультиплексу МХ-4 на МХ-3.

    Однак у 2019 році Нацрада переоформила ліцензії телеканалів холдингу «1+1 медіа» – «ПлюсПлюс» і УНІАН – і дозволила їм помінятися логотипами і програмними концепціями. Фактично ж відбувся обмін мережами каналів.

    Раніше Коломойський вийшов із наглядової ради «1+1».

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    Теги: Ігор Коломойський телебачення ліцензія
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    Цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи «1+1»